الدفاع المدني ينشر صورة لأحد مرتباته وتحصد تفاعلا واسعا

الوكيل الإخباري - نشرت الصفحة الرسمية لمديرية الدفاع المدني صورة لأحد مرتبات الدفاع المدني أثناء الواجب الرسمي من احدى غرف عمليات الدفاع المدني.

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وكتبت الصفحة على الصورة المنشورة: "من احدى غرف عمليات الدفاع المدني.. نشامى الدفاع المدني تجدهم بسرعة يلبون النداء عند احتياجهم".



وحصدت الصورة تفاعلا واسعا من قبل المواطنين الذين أشادوا بجهود نشامى الدفاع المدني في استقبال شكاوى وملاحظات المواطنين وسرعة التعامل معها وخاصة خلال الحرائق التي نشبت خلال الأيام القليلة الماضية في غابات جرش وعجلون.

وتاليا الصورة: