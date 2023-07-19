الخميس 20-07-2023
الوكيل الاخباري

عودة خدمات "واتساب" للعمل بعد عطل مفاجئ

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة العريس الشبول

الدفاع المدني ينشر صورة لأحد مرتباته وتحصد تفاعلا واسعا

تعطل تطبيق واتساب في الأردن والعالم

الضمان يكشف موعد صرف السلف المالية للمستحقين

التوثيق الملكي يعرض وثيقة لذكرى اغتيال الملك عبد الله الأول

أكثر من 184 ألف طالب وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي الخميس

معدل السير: عقوبة هذه المخالفات الحبس من 1-3 أشهر وغرامة من 150-300 دينار

الهواري يتفقد الخدمات الصحية في 4 مستشفيات حكومية بالأغوار

كشف الحالة الصحية لمصابي الدفاع المدني في حريق وادي الشام

الأربعاء، 19-07-2023 11:34 م

الدفاع المدني ينشر صورة لأحد مرتباته وتحصد تفاعلا واسعا

1020221982451926726633


الوكيل الإخباري - نشرت الصفحة الرسمية لمديرية الدفاع المدني صورة لأحد مرتبات الدفاع المدني أثناء الواجب الرسمي من احدى غرف عمليات الدفاع المدني.

اضافة اعلان

 

وكتبت الصفحة على الصورة المنشورة: "من احدى غرف عمليات الدفاع المدني.. نشامى الدفاع المدني تجدهم بسرعة يلبون النداء عند احتياجهم".


وحصدت الصورة تفاعلا واسعا من قبل المواطنين الذين أشادوا بجهود نشامى الدفاع المدني في استقبال شكاوى وملاحظات المواطنين وسرعة التعامل معها وخاصة خلال الحرائق التي نشبت خلال الأيام القليلة الماضية في غابات جرش وعجلون.

 

وتاليا الصورة:

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
361599984_820427439655954_2136835737684460116_n

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة العريس الشبول

1689798020755

إربد: انطلاق فعاليات المعسكر التفاعلي في المراكز الشبابية

1689797206925

الوزير النابلسي: الأردن لعب دوراً مهماً لتعزيز مفهوم الشباب والأمن والسلم

whatsapp-logo-585x329

تعطل تطبيق واتساب في الأردن والعالم

446398_0

الضمان يكشف موعد صرف السلف المالية للمستحقين

1689786422077

ورشة تعريفية لتمكين المشاريع بالمركز الوطني للبحوث الزراعية

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-07-14 at 3.02.30 PM

الدفاع المدني يتعامل مع حريق أعشاب جافة وأشجار حرجية في عجلون

IMG_0205 - Copy

التنمية: ضبط 973 متسولا في أيار الماضي

وزارة التنمية الاجتماعية

التنمية تقدم مساعدات نقدية لـ6908 أسرة الشهر الماضي

1687349061512

المجلس التمريضي ينظم ورشة تدريبية بالمحاكاة السريرية

1687340007906

اختتام اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا في لبنان

347255621_569319595375279_4058379716720347056_n

التعامل مع 1189 حالة اسعافية خلال 24 ساعة