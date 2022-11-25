الدفاع المدني ينقذ سائحاً من جنسية أجنبية سقط عن مقطع صخري - صور

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني معان وبإسناد من فريق البحث والانقاذ التابع لمديرية دفاع مدني الطريق الصحراوي تمكنت اليوم من إنقاذ شخص من جنسية أجنبية سقط عن مقطع صخري بمنطقة أم بيارة في محافظة معان.



إذ تحركت فرق الدفاع المدني الى موقع الحادث سيراً على الاقدام لمدة سبع ساعات متواصلة وبذلت فرق الإنقاذ جهوداً مضنية أثناء عمليات الإنقاذ وتمكنت من الوصول للمصاب وإسعافه بكل حرفية وإتقان باستخدام معدات الإنقاذ الخاصة بمثل هذا النوع من الحوادث.



بدورها قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة له بالموقع حيث تبين أنه يعاني من كسور وجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم ومن ثم تم نقله الى مستشفى الملكة رانيا الحكومي لتلقي العلاج اللازم .

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