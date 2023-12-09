الدفاع المدني ينقذ شخصاً سقط داخل بئر ماء

الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الانقاذ والاسعاف في مديرية دفاع مدني شرق اربد انقذت شخصاً تعرض للسقوط داخل بئر ماء فارغ يبلغ عمقه عشرة امتار بمنطقة الرمثا .



وبين أن فرق الدفاع المدني تحركت بعد ورود بلاغ حول الحادثة على الفور وتمكنت من اخراج الشخص المصاب من داخل البئر باستخدام معدات الانقاذ الخاصة بمثل هذه الحوادث.



وأضاف ان فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب بالموقع والذي كان يعاني من رضوض وجروح في مختلف أنحاء الجسم ومن ثم نقله الى مستشفى الرمثا الحكومي وهو قيد العلاج.

اضافة اعلان