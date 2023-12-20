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الأربعاء، 20-12-2023 09:16 م

إيعاز من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

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الوكيل الاخباري - نفذت مديرية الأمن العام اليوم الأربعاء حملة للتبرع بالدم لصالح بنك الدم التابع للخدمات الطبية الملكية، لتعزيز مخزونه الإستراتيجي من الدم. 

وجاءت هذه الحملة التي تم إطلاقها بإيعاز من مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة امتداداً لسلسلة الحملات التي نفذتها المديرية بالتعاون مع وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ضمن نهج مديرية الأمن العام في تعزيز قيم التكافل والتعاون وتقديم يد العون والمساعدة لمحتاجي الدم.

وشارك بتنفيذ الحملة منتسبو الأمن العام من قيادة أمن إقليم العاصمة والوسط وقوات الدرك والدفاع المدني، بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية ومديرية الإعلام والشرطة المجتمعية.

وشهدت حملة التبرع بالدم إقبالاً كبيراً من مرتبات مديرية الأمن العام، والذي ساهم في رفع رصيد بنك الدم الوطني من وحدات الدم والزمر المختلفة.

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