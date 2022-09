الدكتور بلعاوي من جامعة البترا مساعداً للعميد لشؤون التدريب السريري والتطوير

الوكيل الإخباري -

قرر رئيس جامعة البترا الأردنية تعيين الدكتور ضرار حسن بلعاوي مساعداً للعميد لشؤون التدريب السريري والتطوير في كلية الصيدلة والعلوم الطبية.والدكتور بلعاوي استاذ اكلينيكي مشارك، ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية- البورد البريطاني. وهو عضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا، وعضو اللجنة الوطنية لمضادات المايكروبات، وعضو اللجنة الوطنية لدراسة حالات كورونا.حاصل على درجة البكالوريوس في الصيدلة من الجامعة الأردنية، الماجستير في الإدارة والتسويق الدوائي من جامعة هادرزفيلد Huddersfield، الدبلوم العالي في الأمراض المُعدية من المعهد الأمريكي للصحة وإدارة المستشفيات؛ وبعثة تفوق حَصَل فيها على درجة الدكتوراة في العلاج الدوائي السريري Clinical Pharmacotherapy من كلية العلوم الطبية في جامعة مانشستر Manchester (بريطانيا). الدكتور بلعاوي حاصل على البورد الأمريكي في الأوبئة ومكافحة العدوى، وأكمل تدريبه السريري clinical fellowship في علاج الأمراض المُعدية Infectious Diseases في مستشفى سالفورد الملكي (بريطانيا)، ودورات متقدمة في نفس الاختصاص من جامعة ستانفورد Stanford (اميريكا).الدكتور بلعاوي نائب رئيس شركة آيجك IGEC للاستشارات التعليمية، والرئيس الطبي لشركة الأطباء السبعة 7Drs؛ ومُراجع في مجلات طبية وصيدلانية مختلفة، مثل:‏ (BMJ, Drug Safety ، IJCP ، IJPP, JPP‏Journal of Evaluation in Clinical Practice, Journal of Pharmaceutical Health Services Research, Hospital Pharmacy, Journal of Primary Care and Community Health).للدكتور بلعاوي 45 بحثاً علمياً في مجلاّت عالمية مُحكَّمة وأكثر من 100 مقالٍ طبي، حيث يكمن الاهتمام البحثي للدكتور بلعاوي في مجال سلامة المرضى والأخطاء الطبية والعلاجية واليقظة الدوائية والأمراض المُعدية.