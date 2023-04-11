الدوريات الخارجية : انهيار جزء من طريق مثلث أبو خشيبة باتجاه عمان

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذرت إدارة الدوريات الخارجية سالكي طريق وادي/العقبة عربة بعد ملاحظة انهيار جزء من الطريق العام جراء ارتفاع منسوب المياه.



وقالت الادارة في ادراج عبر صفحتها على الفيسبوك ان الانهيار شكل عائقا بعرض متر ونصف وطول خمسة عشر مترا وذلك ما قبل مثلث أبو خشيبة بحوالي 5 كيلو بإتجاه عمان.



علماً بأنه تم تحويل السير القادم من جمرك وادي عربة باتجاه الطريق الصحراوي نتيجة ارتفاع منسوب المياه.



وقالت إن دورياتها متواجدة في الموقع وبانتظار مجموعات الأشغال العامة لإجراء اللازم.

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