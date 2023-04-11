الثلاثاء 11-04-2023
الوكيل الاخباري

المياه: امتلاء سد رحمة في وادي عربة

الخشمان رئيساً لمجلس أمناء نادي السلط الرياضي

الدوريات الخارجية : انهيار جزء من طريق مثلث أبو خشيبة باتجاه عمان

رئيس هيئة الأركان يشارك مرتبات كتيبة عمرو بن العاص الآلية/ ٢٨ مأدبة الإفطار

اختتام بطولة الشطرنج الرمضانية في "شابات الصوانية"

الرصيفة: اختتام فعاليات ورشة تحدي القراءة العربي

رئيس الوزراء يزور مؤسسة قطر والمكتبة الوطنية

الكرك: إطلاق مبادرة لتوزيع الماء والتمور على الصائمين في الطرقات

روسيا: إرسال طائرات مدنية إلى إيران للصيانة

منخفض جوي جديد وامطار عزيرة قادمة الى الاردن

الثلاثاء، 11-04-2023 12:16 ص

الدوريات الخارجية : انهيار جزء من طريق مثلث أبو خشيبة باتجاه عمان

dddd


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذرت إدارة الدوريات الخارجية سالكي طريق وادي/العقبة عربة بعد ملاحظة انهيار جزء من الطريق العام جراء ارتفاع منسوب المياه.

وقالت الادارة في ادراج عبر صفحتها على الفيسبوك ان الانهيار شكل عائقا بعرض متر ونصف وطول خمسة عشر مترا وذلك ما قبل مثلث أبو خشيبة بحوالي 5 كيلو بإتجاه عمان.

علماً بأنه تم تحويل السير القادم من جمرك وادي عربة باتجاه الطريق الصحراوي نتيجة ارتفاع منسوب المياه.

وقالت إن دورياتها متواجدة في الموقع وبانتظار مجموعات الأشغال العامة لإجراء اللازم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
a204d91a-main_image5d135dc3c723c

المياه: امتلاء سد رحمة في وادي عربة

1

الخشمان رئيساً لمجلس أمناء نادي السلط الرياضي

4

رئيس هيئة الأركان يشارك مرتبات كتيبة عمرو بن العاص الآلية/ ٢٨ مأدبة الإفطار

e

اختتام بطولة الشطرنج الرمضانية في "شابات الصوانية"

wwwww

الرصيفة: اختتام فعاليات ورشة تحدي القراءة العربي

w

رئيس الوزراء يزور مؤسسة قطر والمكتبة الوطنية

أخبار متعلقة
-687664704

الدوريات الخارجية: قطع طرق باتجاه عمان والعقبة بسبب ارتفاع منسوب المياه

1577300907221

انهاء برنامج ترشيد الطاقة لدعم القطاع السياحي في فنادق بالعقبة

Untitled-1-779

خطة لتحويل مستشفى إربد الميداني إلى مركز علاج لمرضى السرطان

337122932_947621089929688_5442426181503982020_n

اوبرا تعلق على زيارة البترا

320239214914308264341

إلقاء القبض على قاتل ثلاثيني في العقبة

120221910518686346232

الدوريات الخارجية تكشف حالة الطرق في المملكة وتحذر السائقين