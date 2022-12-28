الأربعاء 28-12-2022
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الأربعاء، 28-12-2022 08:57 ص

الدوريات الخارجية: جميع الطرق سالكة وتشكّل للضباب في هذه المناطق -أسماء

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الوكيل الإخباري - كشف التقرير المروري عن حالة جميع الطرق الداخلية والخارجية في أنحاء المملكة.

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وأكد مندوب غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الأربعاء، أن جميع الطرق سالكة دون وجود أي عوائق تذكر، فيما شهدت بعض المناطق صباح اليوم تشكلا للضباب وهي:

 

طريق المطار - الجيزة - ضبعة 150 - 200 متر مدى الرؤية الأفقية

جسر خو -محطة شويعر  ضباب متفاوت مدى الرؤية 100 متر

باير - الجفر تشكل للضباب ومدى الرؤية 200 متر.

ودعت الإدارات المرورية السائقين ومستخدمي الطريق الى ضرورة توخي الحيطة والحذر وترك مسافة أمان كافية بين المركبات والابتعاد عن التتابع القريب وعدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) كلما دعت الحاجة لذلك.

 




 

 


 

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