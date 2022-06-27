الإثنين 27-06-2022
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الأمن العام : اصابات اثر تسرب غاز من صهريج في العقبة
بتوجيهات من رئيس الوزراء تعميم دورات معهد الإعلام على المؤسسات والوزارات
تقسيط تذاكر سفر على متن الخطوط الملكية لمتقاعدي الضمان
الحكومة: إجراءات لتصويب 12 استيضاحاً رصدت خلال أيار الماضي
أخبار الشركات
أخبار الشركات
إنشاء 4 مراكز اتصال زين جديدة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي
شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - تفوز بجائزة "أفضل إدارة وتشغيل مطاعم " على مستوى الشرق الأوسط
سامسونج للإلكترونيات تطلق حملة YouMake لإتاحة فرص التخصيص والاتصال في الحياة اليومية لعملائها
زين الراعي الرسمي لحفل جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميّز التربوي
كورونا
كورونا
نيوزيلندا تعلن عن جرعة معززة ثانية لكبار السن
الصحة الفلسطينية: 1350 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع
فايزر تكشف مفاجأة بشأن لقاحات أوميكرون
صداع كورونا ظاهرة اجتاحت المراهقين
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بدء أعمال التنقيب عن الذهب والنحاس في جنوب المملكة