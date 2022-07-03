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الأحد، 03-07-2022 09:24 ص

الدوريات الخارجية: 3 اصابات بتدهور مركبة على طريق جابر الرمثا

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الوكيل الإخباري - قال النقيب سفيان العتوم، من ادارة الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل خلال 24 ساعة الماضية مع عدد من الحوادث، كان أبرزها حادث تدهور وقع على طريق جابر - الرمثا، نتج عنه 3 إصابات، وحادث تصادم مقابل مخيم الشهيد عزمي المفتي باتجاه عمّان ونتج عنه اصابتين، وتدهور مركبة شحن على الطريق الصحراوي. اضافة اعلان


وبين العتوم، خلال التقرير المروري، صباح اليوم الاحد، أبرز المخالفات التي تم ضبطها، ومنها مركبة تسير بسرعة على 100/130 على طريق الحزام الدائري في إربد، ومركبة تسير على طريق الأزرق - الزرقاء بسرعة 90/141، إلى جانب ضبط العديد المركبات التي تسير عكس السير وقطع الاشارة المرورية حمراء، التي يتم التعامل معها يومياً.

وأشار إلى أن الطرق الحيوية التي تربط المحافظات في عمّان تشهد نشاطاً كبيراً منذ ساعات صباح اليوم الأحد. 

 




 

 


 

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