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الثلاثاء، 28-03-2023 10:14 م

الدوريات الخارجية للسائقين على الطرق الخارجية: "تمهل، إفطارك معنا"

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الوكيل الاخباري - واصلت إدارة الدوريات الخارجية في الأمن العام مبادرتها "تمهل، إفطارك معنا" والهادفة لتأمين مستخدمي الطرق بوجبات الإفطار في وقت الغروب خلال الشهر الفضيل، وحث السائقين على الالتزام والتأني أثناء القيادة حفاظاً على أرواحهم.

وعملت إدارة الدوريات الخارجية من خلال مبادرتها التي أطلقتها منذ بداية شهر رمضان، على تأمين التمر والماء، ووجبات الإفطار، وتخصيص موائد لمن رغب بالاستراحة في المحطات المتكاملة على الطرق الخارجية، خاصة لمن يقودون لمسافات طويلة بين المحافظات. 

واستثمرت إدارة الدوريات الخارجية هذه المناسبة للتأكيد على النسيج الإجتماعي والطابع الإنساني لعمل مديرية الأمن العام، مع أداء دورها المهم في توجيه النصائح والإرشادات الهادفة لتأمين المسافرين عبر الطرق إلى مقاصدهم سالمين.

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