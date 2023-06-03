الديوان الملكي لمصممي ديكورات زفاف الحسين: شكراً للمبدعين الأردنيين - فيديو

الوكيل الاخباري - قدم الديوان الملكي الهاشمي، اليوم السبت، شكره للمبدعين الأردنيين الذين ساهموا في تصميم وتنفيذ تفاصيل ديكور حفل الاستقبال خلال زفاف ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله، في قصر الحسينية.

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وقال الديوان الملكي في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، "شكراً للمبدعين الأردنيين الذين ساهموا في تصميم وتنفيذ تفاصيل ديكور حفل الاستقبال في قصر الحسينية، ما أبدعته أفكاركم ونفذته سواعدكم يجعلنا دائما على ثقة أن الأردنيين أهل العزم والعزيمة.. شكرا لكم"



وأرفق مقابلة لمهندسة الديكور المشاركة في تصميم حفل الاستقبال فرح الزبن، تحدثت فيه عن تفاصيل الديكورات والقائمين عليها وأنّ جميعها شغلت بأيد أردنية وتصاميم أردنية من مختلف مناطق المملكة لإظهار التراث والأردني والعادات الأردنية، ومنتجات الأيادي الأردنية.