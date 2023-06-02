الجمعة 02-06-2023
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الجمعة، 02-06-2023 09:42 ص

ما هي العبارة العربية التي تزين التاج الماسي للأميرة رجوة؟

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الوكيل الإخباري- ارتدت الأميرة رجوة الحسين زوجة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، تاجا ماسيا، أصبح حديث مراقبي الحدث الملكي بعدما تبين أنه يحمل عبارة باللغة العربية.

وحمل تاج الأميرة رجوة عبارة "رجوة من الله"، وهو اللقب الذي أطلقته الملكة رانيا على كنتها الجديدة في الكلمة المؤثرة التي ألقتها خلال حفل الحناء الذي أقيم في قصر الحسينية الأسبوع الماضي.

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وأبدى مراقبو الحدث الملكي إعجابهم بالعبارة العربية التي اختارتها الأميرة رجوة على تاجها الملكي وحرصها على إثبات فخرها واعتزازها بهويتها العربية.

واختارت الأميرة رجوة دار يان سيكارد من أجل تصميم تاجها الملكي.

هذا ومنح مرسوم ملكي ، الخميس، زوجة الأمير الحسين لقب "أميرة"، بمناسبة عقد قرانها على الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

 

 




 

 


 

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