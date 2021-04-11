الديوان الملكي ينشر فيديو للملك يظهر بجانبه الأمير حمزة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشر الديوان الملكي اليوم الأحد فيديو يظهر جلالة الملك عبدالله وإلى جانبه الأمير حمزة بن الحسين وعدد من الأمراء.



وزار جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في ذكرى مئوية تأسيس الدولة الأردنية الأحد، الأضرحة الملكية في الديوان الملكي الهاشمي، استذكاراً لدور الملوك الهاشميين في قيادة مسيرة التأسيس والبناء والإنجاز.



كما زار الأضرحة الملكية أصحاب السمو الأمراء الحسن بن طلال، وفيصل بن الحسين، وعلي بن الحسين، وحمزة بن الحسين، وهاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن.

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