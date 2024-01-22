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الإثنين، 22-01-2024 01:46 م

150 جيولوجيا يؤدون القسم القانوني امام وزير الطاقة

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الوكيل الإخباري - أدى 150 جيولوجيا اليوم الإثنين القسم القانوني أمام وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة للانضمام لعضوية نقابة الجيولوجيين الأردنيين.

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وأكد الوزير الخرابشة في كلمة ألقاها خلال الحفل على أهمية قطاع التعدين على المستوى العالمي، مشيدا بالجهود الرسمية المحلية في فتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاع التعدين وإعادة الزخم الى القطاع وتشجيع الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار فيه، باعتباره رافدًا اقتصاديًا مهمًا في دعم النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف الخرابشة أن الوزارة قامت بتوقيع 11 مذكرة تفاهم للاستكشاف والتنقيب عن الثروات المعدنية في العناصر الأرضية النادرة، الذهب ، النحاس، الفوسفات والبوتاس الصخري وغيرها، مؤكدا استمرار الوزارة في هذه المشاريع  لضمان توفير فرص عمل وتدريب للكوادر المتخصصة من الجيولوجيين لاكتساب الخبرة اللازمة والحصول على فرص عمل في الأردن والإقليم.


ودلل الخرابشة بإشادة المسؤولين عن قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية بالكوادر الأردنية المتخصصة في القطاع، داعيا الجيولوجيين الجدد الى العمل لاكتساب الخبرات وصقل القدرات والمهارات بالممارسة العملية التي تتيحها مهنة الجيولوجي.


وأكد الخرابشة مضاعفة عدد المتدربين الجيولوجيين في وزارة الطاقة والثروة المعدنية قريبا، إضافة الى فتح أبواب التدريب في وزارتي الأشغال العامة والإدارة المحلية، لافتا الى دور نقابة الجيولوجيين كمظلة للأعضاء في رعاية مصالحهم والدفاع عن مصالح منتسبيها ،فضلا عن دورها التنموي والاستثماري والوطني.

 

وشهد الحفل توقيع مذكرة تفاهم لتدريب الجيولوجيين في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وقعها عن الهيئة رئيس مجلس المفوضين /الرئيس التنفيذي المهندس زياد جميل السعايدة و نقيب الجيولوجيين الاردنيين خالد الشوابكة.

 




 

 


 

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