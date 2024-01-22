الإثنين 22-01-2024
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الإثنين، 22-01-2024 02:10 م

تفعيل منصة دعم تركيب أنظمة الخلايا الشمسية للقطاع المنزلي- رابط

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الوكيل الإخباري - أعلن صندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، عن تفعيل منصة برنامج دعم تركيب أنظمة الخلايا والسخانات الشمسية للقطاع المنزلي.اضافة اعلان


وقال الصندوق إنه يمكن للمواطنين الإستعلام عن الشمول المبدئي للبرنامج من خلال منصة الاستعلام التالية ( انقر هنا

وأضافت أنه يمكنك معرفة المزيد من التفاصيل عن البرنامج والأسئلة الأكثر تكرارا من خلال اختيار "الأسئلة الأكثر تكرارا" على منصة الإستعلام، بالإضافة لقائمة النوافذ التمويلية المعتمدة والتي يجب التوجه لها بعد موافقة الشمول المبدئي لاستكمال الوثائق الفنية اللازمة.

 




 

 


 

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