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الخميس، 20-07-2023 02:12 م

الزراعة: إنشاء 15 مصنعاً للصناعات الغذائية مع نهاية العام

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الوكيل الإخباري - وقع وزير الزراعة خالد الحنيفات، الخميس، ثلاث اتفاقيات مع منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية وعدد من المستثمرين ضمن مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية والتنموية تحقيقا للأمن الغذائي.

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وأكد الحنيفات أن خطط التصنيع الغذائي ستعمل على خلق فرص عمل وتنظيم المنتج المحلي "الإحلالي" بديلا للمستورد مع تحقيق الرقابة على المنتج المحلي وصولا إلى الجودة الأعلى والسعر المنافس وبما يستوعب فائض الإنتاج من الخضار الفواكه.


وأشار إلى أن المصنعين في الأغوار الجنوبية قد وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 80% حتى الآن، وسيتم استكمال 7 مصانع مع نهاية الأسبوع القادم في عدد من المحافظات ليصل عدد المصانع إلى 9 مصانع، متوقعا الحنيفات الوصول إلى 15 مصنعا حتى نهاية هذا العام.


وقد شملت الاتفاقيات التي وقعت اتفاقية مع منطقة الملك حسين التنموية ممثلة بمديرة المنطقة ليزا الدغمي حيث ستعمل الاتفاقية على شمول المنطقة ضمن برامج التحفيز للاستثمار في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية وسيتم توقيع اتفاقيات مع مستثمرين في المنطقة الأسبوع القادم.


 




 

 


 

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