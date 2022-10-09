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الأحد، 09-10-2022 02:55 م

الزراعة: انطلاق الحملة الثانية من حملة مكافحة الذباب المنزلي

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الوكيل الإخباري - انطلقت صباح اليوم الأحد، الحملة الوطنية لمكافحة الذباب المنزلي لعام في مرحلتها الثانية، في مناطق الأغوار والممتدة من الأغوار الشمالية مروراً بوادي الأردن والشونة الجنوبية وحتى الأغوار الجنوبية.

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وذلك للحد من مشكلة انتشار الذباب المنزلي والتي تهدد السياحة والإستثمار في تلك المناطق وتحدداً سويمة والبحر الميت ومنطقة الفنادق والمغطس .

 

وجاءت الحملة بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، حيث تم التنسيق مع البلديات الموجودة في المناطق المشمولة بالحملة ومجالس الخدمات المشتركة لتوفير آليات الرش والسيارات اللازمة.


وتهدف تلك الجهود إلى حماية السكان المحليين والمنشآت السياحية والثروة الزراعية والبيئة المحلية في تلك المناطق من أضرار الذباب المنزلي.


وتستمر هذه الحملة من قِبل كوادر وزارة الزراعة العاملين في مركز الوزارة وفي الميدان من المديريات المعنية لغاية تاريخ 27/10/2022 .


 




 

 


 

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