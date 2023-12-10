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الأحد، 10-12-2023 07:41 م

الزراعة توقف استيراد الكركم الطازج

وزارة الزراعة


الوكيل الاخباري - قررت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، وقف استيراد رايزومات الكركم الطازج، وذلك في إطار سعيها لتشجيع زراعات جديدة وغير تقليدية، وضمن برنامج حماية المنتج المحلي، ورفع مستويات الاكتفاء الذاتي.

وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن الوزارة عملت على دعم وتمويل عدد من الزراعات التي تشكل قيمة مضافة، وخاصة زراعات النقص التي يحتاجها السوق المحلي، لافتا إلى أنه لوحظ أخيرا توجه المزارعين لزراعة الكركم، لما له من فوائد صحية وغذائية.

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