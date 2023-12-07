حماية المستهلك تدعو المواطنين إلى الزراعة المنزلية

الوكيل الإخباري- دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، المواطنين الذين يمتلكون مساحات قابلة للزراعة الاستفادة منها وزراعتها ببعض أنواع الخضار التي لا تحتاج الى كميات كبيرة من الماء ويكون اعتمادها في عملية النمو على مياه الأمطار وذلك للتخفيض من قيمة الفاتورة الشرائية.

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وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، إن زراعة المساحات المتوفرة في البيوت بالخضار والورقيات مثل البندوره والفاصوليا والنعنع والبقدونس، ستساهم بتوفير ولو بجزء بسيط من ميزانية الشراء اليومية، كما أنها ستنمي وتعزز فكرة النهوض بالاقتصاد الأهلي في الأرياف والضواحي والمخيمات، لا سيما أن الاقتصاد الأهلي يعتبر الشريك الثالث في رفد ودعم الاقتصاد الوطني.



وأضاف أنه يمكن الاستعانة بأصحاب الخبرة والاختصاص من الخبراء في المجال الزراعي من أجل التعرف على الطرق الحديثة في الزراعة المنزلية وكيفية استغلال الاراضي المتوفرة في البيوت لزراعة ما يمكن زراعته ببعض انواع الخضار، التي تنمو بشكل سريع، خاصة أن زراعة هذه الأنواع ستساهم في التقليل من تكاليف الحياة اليومية، وعدم شراء الخضار بأسعار مرتفعة في فصل الشتاء الذي عادة ما ترتفع فيه أسعار بعض الاصناف ولفترة ليست بالقصيرة.



كما طالب الدكتور عبيدات وزارة الزراعة عمل ندوات وورشات عمل تعريفية وارشادية يكون الهدف منها تثقيف وتعريف المواطنين بطرق الزراعة وما هي المنتجات الأسرع نموا ولا تحتاج الى كميات كبيرة من المياه.



