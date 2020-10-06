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الثلاثاء، 06-10-2020 10:37 ص

الزرقاء: إنتاج 1732 طنا من زيت الزيتون للموسم الحالي

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الوكيل الإخباري- قال مدير مديرية زراعة الزرقاء المهندس كريم الحسامي، إن التقديرات الأولية تشير إلى إنتاج 17319 طنا من ثمار الزيتون للموسم الحالي في المحافظة، يخصص منها 11560 طنا للعصير، تنتج 1732 طن زيت زيتون، فيما سيخصص 5759 طنا من المجموع الكلي من ثمار الزيتون للكبيس.

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واوضح رئيس قسم التسويق والمعلومات في المديرية المهندس رامي هباهبة في بيان صادر عن المديرية اليوم الثلاثاء، أن المساحة الكلية المزروعة بالزيتون في المحافظة تبلغ 54057 دونما، حيث تبلغ أعلى نسبة إنتاج لثمار الزيتون في منطقة الأزرق، فيما تقدر نسبة الإنتاج فيها بنحو 11286 طنا، تليها منطقة الضليل بنسبة إنتاج تقدر بنحو2376 طنا.

وبين هباهبة أنه من المتوقع إنتاج نحو 1695 طنا في لواء الهاشمية، وفي منطقة العالوك نحو 885 طنا، وفي بيرين 595 طنا، إضافة إلى نحو 285 طنا في قصبة الزرقاء، و197 طنا في الرصيفة.


 




 

 


 

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