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الخميس، 28-03-2024 10:51 م

الزرقاء: إنطلاق فعاليات مسابقتي زينوا القرآن بأصواتكم والأندى صوتًا

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الوكيل الاخباري - انطلقت اليوم الخميس فعاليات مسابقتي زينوا القرآن بأصواتكم والأندى صوتًا التي نظمتها مديرية أوقاف الزرقاء في إطار برنامج الأنشطة والفعاليات الرمضانية التي تقيمها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

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وقال مدير أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مسابقة زينوا القرآن بأصواتكم تهدف إلى تمييز الأصوات وإتقان أحكام التلاوة والتجويد، حيث يشارك في المسابقة 300 شخص ضمن ثلاث فئات عمرية، وهي: ما دون 14 عاماً، و15-18 عاما، وفوق 18 عامًا.

 

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