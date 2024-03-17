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الأحد، 17-03-2024 05:04 م

وزير الزراعة: الهدر الغذائي في الأردن يقدر بـ93 كيلوغراما لكل فرد في العام

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الوكيل الإخباري - أطلق وزير الزراعة، رئيس مجلس الأمن الغذائي، المهندس خالد الحنيفات، بمبنى الوزارة اليوم الأحد، الحملة الوطنية التوعوية لتوجيه السلوك للحد من هدر الغذاء.

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وقال الحنيفات، بحضور وزيري الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، والاتصال الحكومي الدكتور مهند المبيضين: "إن طريقة إنتاجنا واستهلاكنا للغذاء أبعد ما تكون عن الاستدامة أو العدالة، فرغم أن العالم ينتج أغذية أكثر مما يحتاجه، إلا أن هناك نحو 800 مليون جائع يعيشون بيننا، والعدد في ازدياد".


وأضاف أن العالم يهدر سنويا 931 مليون طن من الغذاء أي ما يعادل ثلث غذائه، داعيا إلى التفكير في حجم الموارد المستخدمة لإنتاج هذه الكمية من الأغذية المهدرة، وما مدى تأثير خفض الهدر بنسبة 50% على تحسين أوضاع الأمن الغذائي العالمي.


وأشار إلى أن الهدر الغذائي في الأردن يقدر بـ93 كيلوغراما للفرد في العام؛ أي نحو 955 ألف طن من الغذاء تكفي لتغطية الاحتياجات الغذائية لحوالي 1.5 مليون شخص لعام كامل، مؤكدا أن تحدي الهدر الغذائي المتزايد أمر بالغ الأهمية لما له من آثار سلبية اقتصادية وبيئية واجتماعية، تؤثّر بشكل مباشر على الموارد الطبيعية المحدودة.


كما أشار الحنيفات إلى أن مبادرة "لا لهدر الغذاء" تتضمن خارطة طريق واضحة وتتضمن أنشطة عديدة أبرزها إطلاق البرنامج التدريبي الابداعي لتحدي هدر الغذاء الذي نظم بالتعاون مع منظمة سيواس السويسرية، حيث ركز الهاكاثون على مسارين المسار الريادي والمسار البحثي حيث يهدف المسار الريادي إلى تعزيز حلول مبتكرة لإدارة هدر الغذاء والحد منه، كما يهدف المسار البحثي، بالتعاون مع دائرة الإحصاءات الى تطوير منهجيات لاحتساب هدر الغذاء، بهدف إنشاء مؤشر وطني للهدر.


وقال إن مجلس الأمن الغذائي، سيطلق بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، حملة وطنية للتوعية بشأن الهدر الغذائي، مدَّتها عام واحد، تستهدف الأُسر والعائلات، والمطاعم والفنادق والقطاعات الأخرى.

 




 

 


 

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