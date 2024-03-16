الاوقاف تكشف حقيقة تقديم مساعدات ماليّة للمواطنين

الوكيل الاخباري - حذّرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميّة، المواطنين من روابط وهميّة تدّعي أنّها تعود للوزارة وتحمل شعارها، وتطلب الدخول إليها وتعبئة بياناتهم الشخصيّة، للحصول على مساعدة ماليّة من الوزارة.



وأكّدت الوزارة في بيان أصدرته، اليوم السبت، أنَّ هذه الروابط المتداولة غير صحيحة ولا علاقة للوزارة بها، وتهدف للنصب والاحتيال على المواطنين، داعيةً لعدم التعامل مع أيّ روابط تصل إليهم باسم الوزارة أو المؤسسات التابعة لها وتدّعي تقديم المساعدة المالية.

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