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الأربعاء، 06-03-2024 11:03 م

وزارة الأوقاف تحذر المواطنين

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 الوكيل الاخباري - حَذرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المواطنين من التعامل مع بعض الأشخاص الذين يَدّعُون توفير تأشيرة زيارة للمملكة العربية السعوديّة الشقيقة بهدف أداء فريضة الحج.

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وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء أن تأشيرة الزيارة لا تُمكن حاملها من أداء فريضة الحج، مُحذرةً من وقوع بعض المواطنين بالاستغلال من قبل بعض الأشخاص لمحاولة أداء الفريضة بطرق غير قانونية، فضلاً عن أنهم لن يتمكنوا من الحصول على أي خدمات في المشاعر ويجعلهم ضحيةً لعمليات غُبن وخِداع من قبل بعض الأشخاص.
كما أشارت وزارة الأوقاف إلى أن وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية أكدت في وقت سابق أن تأشيرة الزيارة بما فيها التاشيرة المخصصة لأداء مناسك العمرة لا تسمح بأداء مناسك الحج، ويتوجب على حاملها المغادرة بعد انتهاء اداء المناسك والزيارة .

 




 

 


 

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