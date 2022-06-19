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الأحد، 19-06-2022 09:59 م

الزرقاء: دورة تدريبية في مجال الرقابة الصحية وفرز النفايات الطبية

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الوكيل الاخباري - افتتح مدير مديرية صحة الزرقاء الدكتور خالد عبد الفتاح اليوم الأحد، في قاعة التدريب بالمديرية فعاليات الدورة التدريبية النوعية الأولى على مستوى المملكة للعاملين في مجال الرقابة الصحية في المديرية وذلك بالتعاون مع مديرية صحة البيئة ممثلة بمديرها المهندس أحمد البرماوي .

وتشتمل الدورة التي تستمر ليومين، على عديد من المحاضرات وهي : الدور القانوني لوزارة الصحة حول برنامج جمع وفرز ونقل النفايات، فحص كفاءة التعقيم لأجهزة معالجة النفايات الطبية، ومحاضرة حول كيفية التعامل مع النفايات المنزلية المتولدة من المؤسسات الصحية في ظل جائحة كورونا، اضافة الى محاضرة حول ادارة وفرز النفايات الطبية حسب التعليمات الصادرة بموجب قانون الصحة العامة .

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