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الخميس، 02-06-2022 08:26 م

اطلاق مشروع تعزيز الزراعة المائية في الأغوار الشمالية

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الوكيل الاخباري - اطلقت وزارة البيئة بالتعاون مع المركز الوطني للعدالة البيئية اليوم الخميس، في منطقة الكريمَّة بلواء الاغوار الشمالية ، مشروع "تعزيز الزراعة المائية المنزلية من خلال التمكين البيئي في مواجهة أزمة كورونا" .

وعرض مندوب وزير البيئة مدير الاعلام والاتصال في الوزارة الدكتور احمد عبيدات، خلال حفل الاطلاق بقاعة بلدية شرحبيل بن حسنة، لاهداف المشروع الذي يموله صندوق حماية البيئة في الوزارة، في تقديم الدعم لمجموعة مختارة من صغار المزارعين الأكثر تضرراً في المناطق المستهدفة وهي الأغوار الشمالية والمفرق ومعان وعجلون .

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