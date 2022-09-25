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الأحد، 25-09-2022 11:51 ص

الزرقاء: عرض مسرحية عراقية

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الوكيل الاخباري- عرضت، مساء أمس، على مسرح الشاعر حبيب الزيودي في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء المسرحية العراقية "المفتاح"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي في دورته الـ 20.

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وكتب المسرحية المأخوذة عن قصة الكاتب الكبير عبد الستار ناصر، الدكتور مثال غازي وأخرجها أسامة السلطان، فيما قام بتجسيدها على خشبة المسرح الفنانان هاشم الرفاعي و اسراء العاني.


وقال الدكتور غازي، في تصريح صحفي، ان مسرحية المفتاح دعوة للمحبة والأمل والتسامح من أجل بناء وطن سعيد يحتضن افراده كافة ويربي فيهم قيم الانتماء ومعاني التضحية من أجله، فهي قصة وطن وشعب يستحق الحياة.

 




 

 


 

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