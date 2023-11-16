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الخميس، 16-11-2023 09:14 م

"الزمالة البرلمانية" ينظم جلسة حوارية حول المشاركة الشبابية في الأزمات

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الوكيل الإخباري - عقد مشروع الزمالة البرلمانية، أحد مشاريع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية جلسة حوارية بعنوان "المشاركة الشبابية في الازمات" تحدث فيها الدكتور محمد أبو رمان، بحضور عدد من الشباب المشاركين في المشروع.

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وناقشت الجلسة التي حضرها مدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية مازن طبلت أهمية العمل على تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز التلاحم الوطني في ظل حالة العنف وعدم الاستقرار الإقليمي التي تعيشه المنطقة نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة.


واستعرض الدكتور محمد أبو رمان مؤسس معهد السياسة والمجتمع "معركة الدبلوماسية الأردنية" منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، والمتمثل بالضغط السياسي لإنهاء هذه الحرب الهمجية، إضافة إلى التوجيهات الملكية لكسر الحصار المفروض على غزة، وإنزال المواد الصحية والطبية الإغاثية في المستشفى الميداني بغزة لاستدامة عمله في تقديم خدمات الرعاية الصحية.


من جانبه، أكد طبلت أهمية الشراكة مع معهد السياسة والمجتمع ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلى تمكين الشباب الأردني في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية دورهم في تسليط الضوء على مواقف الأردن الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ومواقفه التاريخية التي اتخذها على مر التاريخ لحماية حقوق الشعب الفلسطيني.


ودعا الشباب المشاركين إلى ضرورة تعزيز دور الإعلام في الدفاع عن مصالح الوطن ومواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية، إضافة إلى التصدي لكل الشائعات وحملات التشكيك التي تهدف إلى الإساءة إلى مواقف الأردن والمساس بوحدته الوطنية.


ودار حوار خلال الجلسة تناول عدة محاور متمثلة في كيفية التعامل مع الحملة الإعلامية المغرضة التي تشن على الأردن بهدف التقليل من الموقف التاريخي الأردني تجاه غزة، وأهمية إيصال الرسائل ومخاطبة الرأي العالمي وتوضيح الحقائق أمام الجميع لوقف هذا العدوان الغاشم، إضافة إلى أهمية الحفاظ على المصالح الوطنية العليا.


يشار أن الصندوق أطلق هذا العام الدورة الرابعة من مشروع الزمالة البرلمانية، بمشاركة (50) شابًا وشابة من كافة محافظات المملكة .

 




 

 


 

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