وقفة تضامنية مع غزة بمستشفيات البشير

الوكيل الإخباري - قررت مستشفيات البشير إقامة وقفة تضامنية مع غزة اليوم الأربعاء.

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وقالت مستشفيات البشير: استنكاراً للمجزرة التي حدثت أمس الثلاثاء في مستشفى المعمداني في غزة والتي لم تفرق بين كادر طبي أو مرضى وتضامنا مع إخواننا في قطاع غزة المحاصَر الذي يعاني أشد ويلات الحرب تقرر اليوم الأربعاء الساعة ١٢ ظهرا عمل وقفة تضامنية من قبل كوادر مستشفيات البشير كلٌ أمام مستشفاه وبما لا يعيق سير العمل وتقديم الخدمة المثلى للمرضى والمراجعين.



وتابعت: ونرجو من كافة الكوادر المشاركة والالتزام بما جاء في النص أعلاه.