الأربعاء 18-10-2023
الوكيل الاخباري

بايدن من إسرائيل: أردت الحضور إليكم حتى نبرهن أننا معكم

العدوان على غزة يترك أثراً مدمراً على الاقتصاد الإسرائيلي والانهيار قد يتسع

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية والامتحان التنافسي واستكمال إجراءات التعيين - أسماء

حماس تصدر بيانا بشأن المجزرة المروعة في غزة

كتائب القسام تقصف تجمعاً لجنود الاحتلال قرب "كيسوفيم"

السيسي: تهجير الفلسطينيين لمصر سيتبعه تهجير سكان الضفة الغربية إلى الأردن

الصحة العالمية: الوضع في غزة يخرج عن السيطرة

جيش الاحتلال يتنصل من قصف مستشفى المعمداني ويدعي ببدء التحقيقات

الجهاد: الاحتلال يروج لأباطيل لتبرئة نفسه من مجزرة المعمداني والوقائع تفضحه

الرنتاوي لـ الوكيل: مجزرة المستشفى المعمداني ستؤثر على الرواية والمواقف الغربية

عاجل

بايدن من إسرائيل: أردت الحضور إليكم حتى نبرهن أننا معكم

الأربعاء، 18-10-2023 10:44 ص

وقفة تضامنية مع غزة بمستشفيات البشير

مستشفى البشير (2)


الوكيل الإخباري - قررت مستشفيات البشير إقامة وقفة تضامنية مع غزة اليوم الأربعاء.

اضافة اعلان


وقالت مستشفيات البشير: استنكاراً للمجزرة التي حدثت أمس الثلاثاء في مستشفى المعمداني في غزة والتي لم تفرق بين كادر طبي أو مرضى وتضامنا مع إخواننا في قطاع غزة المحاصَر الذي يعاني أشد ويلات الحرب تقرر اليوم الأربعاء الساعة ١٢ ظهرا عمل وقفة تضامنية من قبل كوادر مستشفيات البشير كلٌ أمام مستشفاه وبما لا يعيق سير العمل وتقديم الخدمة المثلى للمرضى والمراجعين.

وتابعت: ونرجو من كافة الكوادر المشاركة والالتزام بما جاء في النص أعلاه.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020231612589158503117

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية والامتحان التنافسي واستكمال إجراءات التعيين - أسماء

d0a21915-b311-46b5-8abe-63b58e7e1851

بلدية اربد تطلق حملة قلوبنا مع غزة

5585

تعليق مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب تضامنا ودعما لغزة

التعليم الخاص (1)

برغم تأكيد التربية بعدم تعليق الدوام .. مدارس خاصة تقرر إنهاء الدوام مبكراً

F8s0FjGWQAA-WGR

الأردنية تعمم ببدء المحاضرات بقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء غزة

267707_18_1680977646

نقابة المحامين الأردنيين تتوقف عن الترافع اليوم - وثيقة

أخبار متعلقة
5503ded0-68f4-11ee-a013-7d20b5f37524

الصيادلة تطلق حملة تبرعات تضامنا مع أهل غزة

1696765578729

"اتحاد المزارعين" يستنكر الهجمات الإسرائيلية على غزة

512583

بلدية إربد: تخطيط ممرات مشاة في 20 موقعا

WhatsApp Image 2023-09-23 at 12.46.03 PM

تقديرات مخزونات خام النحاس في إحدى مناطق ضانا تصل لمليون طن

92023314551201685044

الفئات المستثناة من العطلة الرسمية الأربعاء المقبل

WhatsApp Image 2023-09-23 at 11.51.55 AM

وفاة شخص من جنسية عربية وإصابة آخر بحادث انهيار أتربة في إربد