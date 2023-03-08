الأربعاء 08-03-2023
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الأربعاء، 08-03-2023 01:12 م

الزميلة الشريقي رئيساً لتحرير الوكيل الاخباري

انصاف


الوكيل الإخباري -
تسلمت الزميلة في مجموعة الوكيل للإعلام انصاف الشريقي ليوم واحد رئاسة تحرير موقع الوكيل الإخباري اليوم الأربعاء وذلك بمناسبة اليوم الدولي للمرأة الذي يصادف 8 آذار/مارس من كل عام .

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وأشرفت الزميلة الشريقي على المواد الصحفية والإخبارية في الشأن المحلي والعالمي المنشورة على الموقع الإخباري وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي لمجموعة الوكيل للإعلام .


ويشار إلى أن الزميلة الشريقي تعمل في مجموعة الوكيل للإعلام منذ 8 سنوات كمحررة .


ويحتفل العالم اليوم بيوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من مارس- آذار من كل عام ويعتبر هذا اليوم موعداً لتجديد العهد بالوفاء بكافة حقوق النساء ، حيث أدركت الشعوب أن أوضاع النساء وحقوقهن جزءاً لا يتجزأ من محاور التنمية.


 




 

 


 

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