الزميلة الشريقي رئيساً لتحرير الوكيل الاخباري

الوكيل الإخباري -

تسلمت الزميلة في مجموعة الوكيل للإعلام انصاف الشريقي ليوم واحد رئاسة تحرير موقع الوكيل الإخباري اليوم الأربعاء وذلك بمناسبة اليوم الدولي للمرأة الذي يصادف 8 آذار/مارس من كل عام .

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وأشرفت الزميلة الشريقي على المواد الصحفية والإخبارية في الشأن المحلي والعالمي المنشورة على الموقع الإخباري وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي لمجموعة الوكيل للإعلام .



ويشار إلى أن الزميلة الشريقي تعمل في مجموعة الوكيل للإعلام منذ 8 سنوات كمحررة .



ويحتفل العالم اليوم بيوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من مارس- آذار من كل عام ويعتبر هذا اليوم موعداً لتجديد العهد بالوفاء بكافة حقوق النساء ، حيث أدركت الشعوب أن أوضاع النساء وحقوقهن جزءاً لا يتجزأ من محاور التنمية.

