السجن 8 سنوات لشخص حاول قتل شقيقته في دير علا

الوكيل الإخباري - أيدت محكمة التمييز حكما أصدرته محكمة الجنايات في شهر أيار الماضي، يقضي بسجن رجل ثماني سنوات بعد إدانته بمحاولة قتل شقيقته في 15 كانون الثاني 2021 في دير علا.



ودانت محكمة الجنايات المتهم بتهمة طعن الضحية البالغة من العمر 30 عامًا في صدرها وبطنها بعد "جدال محتد” وحكمت عليه بالسجن لمدة 12 عامًا.



لكن المحكمة قررت تخفيض العقوبة إلى ثماني سنوات سجنا لأن الضحية أسقطت التهم الموجهة ضد المتهم.

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وقالت أوراق المحكمة إن المدعى عليه ذهب إلى منزل الضحية لزيارتها يوم الحادث، وصرخت السيدة في وجه أطفالها أثناء وجودها في منزلها، وطلب منها المدعى عليه عدم الصراخ على أطفالها وأجابت بأن الأمر "لا يخصه”.



ونتيجة لذلك، صفع المدعى عليه شقيقته على وجهها وحاولت مهاجمته وأمسكت بسكين مطبخ لإبقائه بعيدًا، لكن المدعى عليه سحب سلاحا أبيض وطعن أخته عدة مرات في صدرها وبطنها، بحسب وثائق المحكمة.



وأضافت المحكمة أن المدعى عليه اتصل بعد ذلك بأحد أشقائه وطلب منه الاتصال بسيارة إسعاف لأنه طعن أخته.