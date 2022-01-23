الأحد 23-01-2022
الوكيل الاخباري

العلوم الإسلامية: تأجيل امتحانات مقررة الاثنين لإشعار آخر

المالية النيابية: لا نية لدى منطقة العقبة الخاصة لضبط النفقات أو الحد من الهدر المالي

مصر تؤكد استعدادها لمفاوضات حول سد النهضة

الرئيس الأرميني يعلن استقالته من منصبه

الروابدة: الديمقراطية التي نبحث عنها لن تتجذر بدون روافع وحواضن حزبية

الخصاونة: نعمل على قانون عصري للاستثمار يعزز البيئة الاستثمارية ويزيل المعيقات

الجيش: تغيير قواعد الاشتباك تخولنا لقتل كل من يقترب من الحدود الأردنية.. وسنحمي ترابنا بالأرواح

تربية المزار الجنوبي تبدأ حملة تطعيم لطلبة المدارس التابعة لها

كثافة الأمطار تتسبب بانهيار صخري في كفرنجة

800 محاولة اعتداء سيبراني على المؤسسات والقطاعات خلال 2021

الأحد، 23-01-2022 01:47 م

السجن 8 سنوات لشخص حاول قتل شقيقته في دير علا

U6VNjrza5pvzInVyaXu8w9X2Z8sJDejPtSMXQthy


الوكيل الإخباري - أيدت محكمة التمييز حكما أصدرته محكمة الجنايات في شهر أيار الماضي، يقضي بسجن رجل ثماني سنوات بعد إدانته بمحاولة قتل شقيقته في 15 كانون الثاني 2021 في دير علا.

ودانت محكمة الجنايات المتهم بتهمة طعن الضحية البالغة من العمر 30 عامًا في صدرها وبطنها بعد "جدال محتد” وحكمت عليه بالسجن لمدة 12 عامًا.

لكن المحكمة قررت تخفيض العقوبة إلى ثماني سنوات سجنا لأن الضحية أسقطت التهم الموجهة ضد المتهم.

اضافة اعلان


وقالت أوراق المحكمة إن المدعى عليه ذهب إلى منزل الضحية لزيارتها يوم الحادث، وصرخت السيدة في وجه أطفالها أثناء وجودها في منزلها، وطلب منها المدعى عليه عدم الصراخ على أطفالها وأجابت بأن الأمر "لا يخصه”.


ونتيجة لذلك، صفع المدعى عليه شقيقته على وجهها وحاولت مهاجمته وأمسكت بسكين مطبخ لإبقائه بعيدًا، لكن المدعى عليه سحب سلاحا أبيض وطعن أخته عدة مرات في صدرها وبطنها، بحسب وثائق المحكمة.


وأضافت المحكمة أن المدعى عليه اتصل بعد ذلك بأحد أشقائه وطلب منه الاتصال بسيارة إسعاف لأنه طعن أخته.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ffff

العلوم الإسلامية: تأجيل امتحانات مقررة الاثنين لإشعار آخر

432610_1_1636213439

الروابدة: الديمقراطية التي نبحث عنها لن تتجذر بدون روافع وحواضن حزبية

الخصاونة لوغو

الخصاونة: نعمل على قانون عصري للاستثمار يعزز البيئة الاستثمارية ويزيل المعيقات

61ed994040627

الجيش: تغيير قواعد الاشتباك تخولنا لقتل كل من يقترب من الحدود الأردنية.. وسنحمي ترابنا بالأرواح

وزارة التربية والتعليم

تربية المزار الجنوبي تبدأ حملة تطعيم لطلبة المدارس التابعة لها

269676115_308597797977662_8458678501937738039_n

كثافة الأمطار تتسبب بانهيار صخري في كفرنجة

أخبار متعلقة
438989_1_1640608599

السجن 20 عاما لمواطن قتل شقيقته بطريقة مروّعة في الكرك

anaheimlighthouse-what-motivates-someone-to-become-a-drug-dealer-photo-sale-concept-close-up-of-addict-with-money-buying-dose-464198144

3 سنوات سجن لتاجر مخدرات في عمّان

3-gavel-dreamstime_1437513

الإعدام لشابين قتلا آخر من جنسية عربية ودفناه بعد سلبه

3-gavel-dreamstime_1437513

"التمييز" تنقض قرار إعدام سيدة اتهمت بقتل جارتها

0L5A1963

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي السبت - تفاصيل

1558441580587167100

مليونا دينار تعويضات متوقعة لمزارعين متضررين من حرائق وادي الأردن