الجمعة 12-11-2021
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السحب على 6 جوائز مالية لمتلقي المطعوم- اسماء

الجمعة، 12-11-2021 12:07 م

السحب على 6 جوائز مالية لمتلقي المطعوم- اسماء

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الوكيل الاخباري– أعلنت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، اليوم الجمعة، عن سحب 6 جوائز مالية قيمتها 500 دينار للأشخاص الذين أخذوا المطعوم؛ حرصا على تشجيع تلقي المطعوم ولضمان سلامة الجميع.

وفيما يلي أسماء الفائزين بالسحب:

الفائز الأول: حياة صلاح الدين زياد من عمان.

الفائز الثاني: سناء عبدالرحيم محمد نور من المفرق.

الفائز الثالث: أميرة محمد عبدالقادر المومني من الزرقاء.

الفائز الرابع: فرحان معرش طحيمر الزبن من البلقاء.

الفائز الخامس: غرام ربحي محمد بعيرات من عجلون.

الفائز السادس: خالد محمد المحمد من عمان.

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