السحب على 6 جوائز مالية لمتلقي المطعوم- اسماء

الوكيل الاخباري– أعلنت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، اليوم الجمعة، عن سحب 6 جوائز مالية قيمتها 500 دينار للأشخاص الذين أخذوا المطعوم؛ حرصا على تشجيع تلقي المطعوم ولضمان سلامة الجميع.
وفيما يلي أسماء الفائزين بالسحب:
الفائز الأول: حياة صلاح الدين زياد من عمان.
الفائز الثاني: سناء عبدالرحيم محمد نور من المفرق.
الفائز الثالث: أميرة محمد عبدالقادر المومني من الزرقاء.
الفائز الرابع: فرحان معرش طحيمر الزبن من البلقاء.
الفائز الخامس: غرام ربحي محمد بعيرات من عجلون.
الفائز السادس: خالد محمد المحمد من عمان.
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