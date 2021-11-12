السحب على 6 جوائز مالية لمتلقي المطعوم- اسماء

الوكيل الاخباري– أعلنت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، اليوم الجمعة، عن سحب 6 جوائز مالية قيمتها 500 دينار للأشخاص الذين أخذوا المطعوم؛ حرصا على تشجيع تلقي المطعوم ولضمان سلامة الجميع.



وفيما يلي أسماء الفائزين بالسحب:



الفائز الأول: حياة صلاح الدين زياد من عمان.



الفائز الثاني: سناء عبدالرحيم محمد نور من المفرق.



الفائز الثالث: أميرة محمد عبدالقادر المومني من الزرقاء.



الفائز الرابع: فرحان معرش طحيمر الزبن من البلقاء.



الفائز الخامس: غرام ربحي محمد بعيرات من عجلون.



الفائز السادس: خالد محمد المحمد من عمان.

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