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الأربعاء، 06-07-2022 05:56 م

وزير الأوقاف : لم تسجل أي حادثة تذكر للحجاج الأردنيين في الديار المقدسة

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الوكيل الاخباري - أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية وحجاج فلسطين 48 للديار المقدسة، الدكتور محمد الخلايلة، عدم تسجيل أي حادثة تذكر للحجاج الأردنيين في الديار المقدسة منذ وصولهم للديار المقدسة.

وأضاف الخلايلة، لدى اطلاعه على الخدمات المقدمة لبعثة حجاج المكرمة الملكيّة لذوي الشهداء والمصابين العسكريين اليوم الأربعاء، رافقه فيها مدير عام دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، ورئيس البعثة الإعلامية المرافقة للحجاج الأردنيين الزميل جميل البرماوي، وعدد من المسؤولين بالبعثات الأردنية، أن جلالة الملك عبدالله الثاني يولي أبناء شعبه الرعاية الكاملة، ومن هنا جاءت مكرمة بعثة الحج من خلال الديوان الملكي لأسر الشهداء لتمكينهم من أداء الفريضة.

وأشار إلى أننا ملتزمون كوزارة أوقاف بالقيام بكل ما أمكن لتقديم الخدمات المختلفة لجميع حجاج المملكة الأردنية الهاشمية، ونحن نسير بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، مبديا استعداد الوزارة لتقديم كل ما يحتاجه حجاج بعثة الديوان الملكي الهاشمي من خدمات.

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