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الإثنين، 04-07-2022 07:42 م

وزير الأوقاف: تفويج الحجاج الأردنيين إلى عرفة الخميس

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الوكيل الاخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية د. محمد الخلايلة إن عملية تفويج الحجاج لجبل عرفة ستكون مساء يوم الخميس “يوم التروية”، وذلك للوقوف به يوم الجمعة المقبل.

وأضاف الخلايلة أن كوادر بعثة الحج الأردنية عملت على إعداد كافة الترتيبات المتعلقة باستضافة الحجاج في مشاعر عرفة ومنى من حيث المبيت والخدمات المختلفة، بحيث يتم التيسير عليهم لأداء فريضة الحج.

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