الإثنين 09-10-2023
الوكيل الاخباري

فيديو مؤثر : ممرضة فلسطينية تتلقى نبأ استشهاد زوجها على الهواء

الاحتلال يدمر المستشفى الدولي للعيون في غزة

الصحة الفلسطينية: الاحتلال يتعمد قصف المستشفيات والطواقم الطبية

الامانة تعلن حالة الطوارئ المتـوسطة

ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 800 قتيل

18 أسيرا أردنيا لدى سجون الاحتلال على أمل إجراء صفقة تبادل للأسرى - أسماء

وزارة الداخلية في غزة: القطاع يتعرض لإبادة جماعية

طائرات الاحتلال تقصف مصنعا شرق غزة

إغلاقات وتحويلات للسير في عمان الجمعة - اسماء الشوارع

عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة إسرائيلية جديدة بغزة

الإثنين، 09-10-2023 01:28 م

السفارة الأمريكية في الأردن تُحذر رعاياها

or66geL84Wl8HCM9Hq7AiAXE1UG5Is5NjxLsdMwK


الوكيل الإخباري - نشرت السفارة الأمريكية في الأردن، تنبيه أمني إقليمي لرعاياها، بالابتعاد عن المناطق المحيطة بالمظاهرات، وذلك على إثر الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وبيّنت السفارة في التنبيه، الذي نشرته عبر موقعها الالكتروني اليوم الاثنين :" إن الوضع في " إسرائيل" لا يزال غير قابل للتنبؤ به، وينبغي على المواطنين الأميركيين في جميع أنحاء المنطقة توخي الحذر".

وقالت، إنه يجب على الرعايا الأمريكيين اتباع نصيحة السلطات لزيادة وعيهم الأمني، وتجنب المناطق المحيطة بالمظاهرات، والتحقق من وسائل الإعلام للحصول على التحديثات والتحذيرات المرورية.

ودعت رعاياها الذين يحتاجون إلى المساعدة الاتصال بأقرب سفارة أو قنصلية أمريكية.

اضافة اعلان

 

ونصحت السفارة الأمريكيين الرغبين مغادرة المنطقة القيام بذلك بأمان، بالتحقق من حالة المعابر الحدودية أو التحقق من الرحلات الجوية في المطارات القريبة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

الامانة تعلن حالة الطوارئ المتـوسطة

7U4Cc

18 أسيرا أردنيا لدى سجون الاحتلال على أمل إجراء صفقة تبادل للأسرى - أسماء

6523d61bf12e1

الصحفيين الأردنيين تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لوسائل الإعلام

1020191082159210193471

إغلاقات وتحويلات للسير في عمان الجمعة - اسماء الشوارع

pOX07iF7OwqSplA47FC45Nv75GdgXcDT06OMgyyJ

الأمن: إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين اليوم

384233904_627536732886898_2217029353424255550_n

التعامل مع 1357 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

أخبار متعلقة
image770x420cropped

الصحة: تطعيم 95% من المستهدفين في أولى مراحل حملة التطعيم الوطنية

920231213814276003052

الضمان للأفراد والمؤسسات: سددوا ما عليكم من ديون للمؤسسة في أقرب وقت - فيديو

9202312182536843626858

وظائف شاغرة ومدعوون لاستكمال إجراءات التعيين- أسماء

1

الملك يعزي بضحايا الإعصار في ليبيا

6300e9df7a95c

الأردن الأول عربيا في الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة

2020_01_26_12_35_19

مذكرة لتطبيق نموذج حوكمة البيانات والمعلومات في تنظيم الطاقة