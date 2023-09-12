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الثلاثاء، 12-09-2023 02:09 م

مذكرة لتطبيق نموذج حوكمة البيانات والمعلومات في تنظيم الطاقة

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الوكيل الإخباري - وقعت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والوكالة الأميركية للتنمية الدولية SAID، اليوم الثلاثاء، مذكرة تعاون لتنفيذ نظام حوكمة البيانات والمعلومات الوطني لقطاع الطاقة.اضافة اعلان


وهدفت المذكرة إلى مساعدة الهيئة على تعزيز الشفافية في جمع البيانات وزيادة الموثوقية للاستجابة السريعة للاحتياجات المتغيرة للقطاع، من خلال تنفيذ نظام المعلومات الوطني لقطاع الطاقة.

كما تهدف إلى توفير الدعم للهيئة في تحديد المتطلبات المتعلقة بتوفير البيانات واحتياجات الموارد البشرية لتحقيق الأهداف، والمساعدة في التخطيط لعملية تحويل البيانات إلى أشكال ونماذج مختلفة، وإعداد خطة عمل تفصيلية تحدد نطاق ومدّة إنجاز النظام وتنفيذ المبادرات ذات الصلة، بالإضافة إلى تحديد هيكل الحوكمة الخاص بنظام المعلومات الوطني للقطاع.

 




 

 


 

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