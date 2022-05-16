الإثنين 16-05-2022
الوكيل الاخباري
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ولي العهد يعزي بوفاة الشيخ خليفة بن زايد

الإثنين، 16-05-2022 08:47 م

السفارة الإماراتية تواصل استقبال المعزين بوفاة الشيخ خليفة بن زايد

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الوكيل الاخباري - قدّم المسؤولون وكبار الشخصيات والأوساط الرسمية والعسكرية والشعبية والدبلوماسية في الأردن لليوم الثالث، في مقر إقامة سفير دولة الإمارات بمنطقة عبدون بعمّان، واجب العزاء بوفاة فقيد الأمة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

واستذكر المعزون انجازات الفقيد الكبيرة ومسيرته الخيرة والمباركة تجاه وطنه ومواقفه الصادقة والعادلة تجاه الأمتين العربية والإسلامية والانسانية جمعاء.

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