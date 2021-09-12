السفارة اليمنية في عمان تدعو لاتخاذ موقف حازم إزاء جرائم ميليشيا الحوثي



الوكيل الاخباري - دعت السفارة اليمنية في عمان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإدانة الجرائم ميليشيا الحوثي واتخاذ موقف حازم إزاءها، وعدم مقابلتها بالصمت ومعاقبة مرتكبيها.



وقالت السفارة في بيان، اليوم الأحد، إنه وفي تحدٍ صارخ لكل الجهود الدولية والأممية لتخفيف الأزمة الإنسانية والعمل على إنهاء الحرب في اليمن، شنت المليشيات الحوثية أمس السبت هجوماً بصاروخ باليستي و5 طائرات مسيرة مفخخة على ميناء المخا الواقع في الساحل الغربي، ما أدى إلى إلحاق الدمار الهائل بمرافقه التشغيلية ومخازن المواد الغذائية.

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