الأحد 05-09-2021
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الأحد، 05-09-2021 08:31 ص

الأردن يدين استهداف الحوثيين مناطق سعودية

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الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، واستهداف المناطق المدنية بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة المُسيرة، وآخرها استهداف المنطقة الشرقية، وجازان ونجران، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين الأبرياء، وخلّف أضراراً ماديةً.

وأكدّ الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول في بيان وصل " الوكيا الإخباري " ، إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية، واستهداف المدنيين الأبرياء الذي يتنافى مع كافة القيم الدينية والإنسانية، ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. 

وشدّد على وقوف المملكة إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه كلّ ما يُهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، وأنّ أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة هو تهديدٌ لأمن واستقرار المنطقة بأكملها. 

وأعرب عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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