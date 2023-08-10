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الخميس، 10-08-2023 04:46 م

السفيرة البريطانية تطلق المرحلة الثانية من شراكة جامعتي

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الوكيل الاخباري - اطلقت السفيرة البريطانية في عمان بريدجيت بريند اليوم الخميس، حزمة جديدة من البرامج الدولية المستضافة بالتعاون مع جامعة ستراثيكلايد في جامعة الشرق الأوسط.

وحضر الحفل الذي تم خلاله افتتاح مختبر الترجمة الشفوية للمؤتمرات، رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة، ورئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط العين الدكتور يعقوب ناصر الدين، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة.

ويعد مختبر الترجمة، جزءًا من برنامج ماجستير الترجمة التطبيقية المستضاف الجديد مع جامعة ستراثيكلايد، حيث سيستقبل أول دفعة من الطلبة في شهر تشرين الأول المقبل.

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