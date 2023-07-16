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الأحد، 16-07-2023 01:12 م

انطلاق فعاليات مهرجان موسيقى البلد في المدرج الروماني بعمان

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الوكيل الإخباري- انطلقت مساء أمس السبت في المدرج الروماني بعمان، فعاليات مهرجان موسيقى البلد.

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وتنظم فعاليات المهرجان فرقة مسرح البلد بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي زاد الفنون والشريك البلاتيني البنك الاستثماري وبدعم من هيئة تنشيط السياحة.


واستهل المهرجان يومه الأول بفرقة الفنان الموسيقي وعازف البيانو الفلسطيني فرج سليمان الذي قدم عرضًا غنائيا يجمع أعمالًا من ألبومات "جبنا للولد بيانو" و"أحلى من برلين"، بمرافقة موسيقيي الفرقة، إلى جانب عزف مقطوعة تحت الجوزة.


يشار إلى أن فرج سليمان ملحن وعازف بيانو فلسطيني ولد في بلدة الرامة داخل الخطّ الأخضر، تتلمذ على يد خاله الفنان يوسف باسيلا في سن مبكر، وبدأ مشواره الفني في مدينة حيفا عام 2013 وفي عام 2014 أصدر أول ألبوم، ويعزف ويكتب الموسيقى الآلية والغنائية.

 




 

 


 

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