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الأحد، 03-07-2022 12:10 م

السفيرة الكندية تحضر ختام البرنامج الوطني لإعداد المدربين

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الوكيل الإخباري - حضرت السفيرة الكندية في الأردن، دونيكا بوتي، فعاليات اليوم الختامي من برنامج تدريب المحاضرين للبرنامج الوطني لاعداد المدربين، والذي تشرف عليه اللجنة الأولمبية الأردنية، من خلال قسم التعليم وبالتعاون مع الاتحاد الكندي للمدربين.

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وقالت اللجنة الاولمبية، في خبر صحفي، إن السفيرة الكندية التقت خلال مشاركتها في هذه الفعالية أمس السبت، أمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية ناصر المجالي، وتخلل اللقاء شرح مفصل عن برنامج تدريب المحاضرين وأهميته للمشاركين والأهداف التي تسعى إليها اللجنة الأولمبية من خلال عقد هذه الدورات التي تنعكس بالإيجاب على تطور الرياضة الأردنية.

 

يذكر أن دورة تدريب المحاضرين استمرت أسبوعا، وشهدت مشاركة 30 مدرباً من مدربي الاتحادات الرياضية، وعدد من موظفي اللجنة الأولمبية الأردنية وعدد من محاضري الجامعات الأردنية.

 




 

 


 

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