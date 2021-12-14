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الثلاثاء، 14-12-2021 01:44 م

السفير البحريني: العلاقات الأردنية البحرينية تتميز بالأخوية وعمق التواصل

البحرين


الوكيل الإخباري- أكد سفير مملكة البحرين في عمان أحمد بن يوسف الرويعي، أن العلاقات الأردنية البحرينية تتميز بعمق التواصل وقوة العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين.

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وقال، إن متانة هذه العلاقة تظهر من المستوى المتقدم للتعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، والمودة الخاصة التي يحملها الشعبان الشقيقان لبعضهما، وكذلك متانة التواصل بين القيادتين، والتوافق في المواقف والرؤى في القضايا العربية والإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بين البلدين على مستوى القيادتين ومستوى كبار رجال الدولة والمسؤولين.


وأضاف السفير الرويعي بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، إن العلاقات الأردنية البحرينية تعد نموذجا متميزا للعلاقات العربية ومثالا فريدا وحيا للتكامل الاستراتيجي في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتي تزداد قوة وثباتا مع مرور السنوات بفضل رؤية وإرادة القيادتين الحكيمتين في كلا البلدين.

وأشار الى أن العلاقات بين البلدين ليست وليدة اليوم او الأمس القريب وإنما هي علاقات تاريخية تعود بداياتها للمغفور لهما سمو أمير البلاد الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه وأخيه جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، اللذين قدما دورا بارزا وكبيرا في بناء صرح العلاقات الأخوية الحميمة بين البلدين الشقيقين.


وأكد استمرار العلاقات الأخوية بين البلدين في عهد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده، رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وأخيهما جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده سمو الأمير الحسين ولي العهد، مشيرا الى التواصل الايجابي المستمر بينهم وانعكاسه الطيب على مسار العلاقات الأخوية بين البحرين والأردن.


كما أشار السفير الرويعي إلى تعدد أوجه التعاون البحريني الأردني على كافة الصعد السياسية والتعليمية والثقافية والإعلامية والاقتصادية والصحية والرياضية والنقل الجوي والبري والتعاون العسكري والشرطي والجمارك والشؤون الاجتماعية والأسواق المالية والمصرفية وشركات الاتصال وخدمات البنوك، والسياحية وخطوط الطيران، والتي تزداد عمقا وتطورا مع مرور السنين.

 




 

 


 

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