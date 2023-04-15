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السبت، 15-04-2023 11:19 ص

السفير التركي يعبر عن تقديره لوقوف الأردن إلى جانب بلاده بعد الزلزال

ترك


الوكيل الاخباري - عبر السفير التركي في عمان أردام أوزان، عن تقديره للجهود الأردنية على جميع المستويات في مساعدة الشعب التركي بعد الزلزال الذي ضرب تركيا أخيرا.

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جاء ذلك خلال حفل إفطار أقامته السفارة مساء أمس الجمعة، بالتعاون مع مؤسسة وقف المعارف والمعهد الثقافي التركي يونس إمرة ووكالة التعاون والتنسيق "تيكا"، تحت عنوان "إفطار الوفاء"، تقديرا لوقوف المملكة إلى جانب تركيا عقب الزلزال.


وقال نحن نقدر تحرك الأردن السريع، دولة وشعبا، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني، سواء في إيصال المساعدات أو في إظهار التضامن الاستثنائي مع الشعب التركي.


وأكد أن الجمهورية التركية والشعب التركي لن ينسوا أولئك الذين وقفوا إلى جانبهم في تلك الأوقات الصعبة ونحن نؤمن بأن الصداقة التي لا تتزعزع بين تركيا والأردن ستستمر إلى الأبد.


وقال أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية حسين الشبلي، "نحن في المملكة الأردنية الهاشمية ومنذ اليوم الأول للكارثة، كانت التوجيهات الملكية السامية للحكومة والقوات المسلحة والأمن العام وجميع الجهات ذات الاختصاص بتقديم كل ما يمكن للأخوة في تركيا".


وأكد عمق ومتانة العلاقات التي تربط الأردن بتركيا على مختلف المستويات والتطور الذي تشهده.


وحضر الإفطار فريق البحث والإنقاذ التابع للأمن العام الأردني، وأمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية وضباط من سلاح الجو الملكي.


وفي ختام فعاليات حفل الإفطار، كرّم السفير أوزان وممثلو المؤسسات التركية، فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني، والهيئة الخيرية الهاشمية وسلاح الجو الملكي وممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (التابعة للأمم المتحدة) لدى المملكة دومينيك بارتش.


يشار إلى أن إجمالي المساعدات التي أرسلها الأردن إلى تركيا وسوريا بلغت 13 طائرة و82 شاحنة إغاثية و10 سيارات إسعاف، إضافة إلى جسر جوي لنقل 10 آلاف خيمة بعد الزلزالين العنيفين اللذين ضربا تركيا وشمال سوريا في 6 شباط الماضي.


 




 

 


 

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