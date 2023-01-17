السفير السعودي يؤكد اعتزازه بمستوى التعليم العالي في الأردن

الوكيل الاخباري - بحث السفير السعودي لدى الأردن، نايف بن بندر السديري، خلال لقائه في مكتبه، اليوم الثلاثاء، رئيس الجامعة الأردنية، الدكتور نذير عبيدات، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي المشترك للارتقاء بالمخرجات التعليمية العامة، والطلبة السعوديين خاصة.



وأكد السفير السديري اعتزازه بالمستوى التعليمي العالي والأكاديمي للجامعات الأردنية، والسمعة المرموقة التي تتمتع بها الجامعة الأردنية، وما حققته من تقدم ملموس في قطاع التعليم العالي في الأردن، معبّرا عن شكره وتقديره لإدارة الجامعة لما تقدمه من دعم للطلبة السعوديين الدارسين فيها.



من جهته، أثنى رئيس الجامعة الأردنية على الدور التشاركي الذي تلتزم به الملحقية الثقافية السعودية في متابعة شؤون طلبتها في الجامعة، ومتابعة السفير للطلبة السعوديين.

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