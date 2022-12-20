صلاة الغائب عن شهداء الأمن في جامعة الحسين بن طلال

الوكيل الاخباري-

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اقيم صباح اليوم الثلاثاء في جامعة الحسين بن طلال صلاة الغائب على ارواح شهداء الواجب من مرتبات الامن العام والأجهزة الأمنية والذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة اثناء تأديتهم واجبهم الوطني في سبيل أمن الأردن واستقراره .وأكد رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور عاطف الخرابشة ان اداء صلاة الغائب على ارواح شهداء الواجب الوطني يأتي لاظهار وحدة الصف الواحد لابناء الاردن، والتأكيد على تحريم دم المسلم على المسلم وماله وعرضه، واننا سنبقى سائرين على درب التضحية للوطن الذي ساروا عليه طيلة خدمتهم العسكرية وان تبقى تضحيتهم وزملائهم ابناء القوات المسلحة نور ينير دروبنا في سبيل عزة ورفعة الوطن، داعيا الله ان يحفظ الوطن ويديم نعمة الأمن والاستقرار على وطننا الغالي وشعبنا الكريم الوفي لوطنه وقيادته الهاشمية المظفرة.وشارك في اداء صلاة الغائب رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة للشؤون الادارية وعدد من عمداء الكليات واعضاء الهيئة التدريسية والادارية في الجامعة.