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الخميس، 09-02-2023 07:01 م

السفير العضايلة يترأس الوفد الأردني في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي

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الوكيل الاخباري - ترأس مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، الوفد الأردني المشارك في اجتماعات الدورة العادية الـ (111) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي انعقد اليوم الخميس على المستوى الوزاري، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وشارك الأردن على مدار الأيام الماضية بعدد من الاجتماعات على مختلف مستويات المسؤولين للتحضير للاجتماع الوزاري، حيث أكدت المملكة على دعم التوجهات ومشاريع القرارات التي تعزز التعاون العربي البيني في العديد من المجالات الاقتصادية، وتوحيد الجهود للتغلب على التحديات التي فرضتها الأزمات العالمية والتخفيف من تداعياتها على الاقتصادات العربية.

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