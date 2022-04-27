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الأربعاء، 27-04-2022 01:48 م

السفير الفايز يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإستوني

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الوكيل الإخباري - قدم السفير الأردني المعتمد لدى هولندا، ضيف الله الفايز، الثلاثاء، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية إستونيا ألار كاريس؛ سفيرا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم للمملكة لدى جمهورية إستونيا.

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ونقل السفير الفايز خلال مراسم رسمية جرت في القصر الرئاسي بالعاصمة الإستونية تالين، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني للرئيس الإستوني، وتمنيات جلالته للشعب الإستوني مزيدا من التقدم والإزدهار.


الرئيس كاريس، طلب نقل تحياته وتمنياته الطيبة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني وللشعب الأردني، معربا عن أمله في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة.


والتقى الفايز أثناء زيارته إلى جمهورية إستونيا عددا من المسؤولين لبحث أطر تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

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