الملك: الأردن سيبقى على الدوام إلى جانب الفلسطينيين

الوكيل الإخباري - عقد جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

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وأكد جلالته أن الأردن سيبقى على الدوام مع الأشقاء الفلسطينيين ويقف إلى جانبهم أمام كل التحديات.



ووصل جلالته الاثنين، إلى مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد.



وكان في استقبالهما، الرئيس الفلسطيني محمود عباس.



وتأتي الزيارة الملكية في إطار التشاور المستمر بين القيادتين، وفي ظل الجهود الأردنية المستهدفة دائما دعم الشعب الفلسطيني عبر إيجاد أفق سياسي لتلبية جميع حقوقهم المشروعة على أساس حل الدولتين الذي يجب أن يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران/يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.