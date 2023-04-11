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الثلاثاء، 11-04-2023 02:50 م

وزارة الثقافة تطلق حملة "علمنا عال"

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الوكيل الإخباري - تنطلق يوم غد الأربعاء، فعاليات الحملة الوطنية الثالثة "علمنا عال" التي نفذتها وزارة الثقافة بالشراكة مع مؤسسات الدولة المختلفة، للاحتفاء باليوم الوطني للعلم الأردني الذي يصادف في 16 نيسان من كل عام بهدف إعلاء قيمة العلم الأردني.

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وقالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار في بيان صحفي، إن حملة "علمنا عال" تؤكد أهمية العلم الأردني، باعتباره أحد أبرز الرموز الوطنية الذي يتوحد الأردنيون حوله.


وأضافت النجار "نؤكد قيم الاعتزاز والفخار برمزية العلم والالتزام بمبادئ التأسيس التي تعلي من شأن الإنجاز واحترام التنوع الثقافي الأصيل، متكئين على منجز المئوية الأولى وقد عبرنا بثقة وأمل إلى المئوية الثانية في ظل القيادة الهاشمية وسليلها جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين".


ودعت النجار المواطنين والهيئات ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الشبابية وطلبة المدارس والجامعات إلى المبادرة بالمشاركة في الحملة.


يشار إلى أن الفعالية التي تستمر حتى السادس عشر من الشهر الجاري، تشتمل على حملات ثقافية إعلامية تستهدف الأسرة الأردنية والأطفال والشباب والنخب، لتقديم محتوى وطني يعزز القيم الوطنية انطلاقا من رمزية العلم ومكانته الوطنية.

 




 

 


 

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